Pubblicato il Decreto sul Piano Transizione 5.0

Il 22 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 175/2025. Il provvedimento indica tempi e modalità per l’accesso al credito d’imposta legato ad investimenti in efficienza energetica e innovazione tecnologica delle imprese (Transizione 5.0).

Tra le principali novità, il decreto stabilisce che le prenotazioni per il credito d’imposta devono essere effettuate entro il 27 novembre 2025. Inoltre, per le domande presentate dal 7 novembre fino alle ore 18:00 del 27 novembre, se la documentazione risulta incompleta, sarà possibile integrare i documenti su richiesta del GSE entro il 6 dicembre. Il testo chiarisce il divieto di cumulo tra il credito d’imposta previsto per Transizione 5.0 e quello per Transizione 4.0 (quest’ultimo dedicato alla sola digitalizzazione). Pertanto, le imprese che hanno già richiesto entrambe le agevolazioni dovranno scegliere una sola misura. Infine, il decreto contiene un capitolo dedicato alle energie rinnovabili, con norme volte a semplificare e accelerare l’installazione di nuovi impianti. Tra le novità, una definizione più chiara delle aree idonee, sia sulla terraferma che in mare, per favorire lo sviluppo delle infrastrutture.

