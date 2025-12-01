circle x black
Cerca nel sito
 

Pubblicato il Decreto sul Piano Transizione 5.0

01 dicembre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 22 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 175/2025. Il provvedimento indica tempi e modalità per l’accesso al credito d’imposta legato ad investimenti in efficienza energetica e innovazione tecnologica delle imprese (Transizione 5.0).

Tra le principali novità, il decreto stabilisce che le prenotazioni per il credito d’imposta devono essere effettuate entro il 27 novembre 2025. Inoltre, per le domande presentate dal 7 novembre fino alle ore 18:00 del 27 novembre, se la documentazione risulta incompleta, sarà possibile integrare i documenti su richiesta del GSE entro il 6 dicembre. Il testo chiarisce il divieto di cumulo tra il credito d’imposta previsto per Transizione 5.0 e quello per Transizione 4.0 (quest’ultimo dedicato alla sola digitalizzazione). Pertanto, le imprese che hanno già richiesto entrambe le agevolazioni dovranno scegliere una sola misura. Infine, il decreto contiene un capitolo dedicato alle energie rinnovabili, con norme volte a semplificare e accelerare l’installazione di nuovi impianti. Tra le novità, una definizione più chiara delle aree idonee, sia sulla terraferma che in mare, per favorire lo sviluppo delle infrastrutture.

Il testo pubblicato in GU

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Transizione 5.0 Decreto legge 175/2025 credito d'imposta efficienza energetica innovazione tecnologica
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza