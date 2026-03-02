Quarto anniversario dell’aggressione all’Ucraina, la nota di Palazzo Chigi

A quattro anni dall’invasione russa, l’Italia rinnova il suo sostegno al popolo e alle autorità ucraine, si legge in una nota pubblicata dall’Esecutivo. Il Governo ribadisce la sua linea di solidarietà al fianco degli Alleati europei ed occidentali nella difesa dei valori di libertà e indipendenza dell’Ucraina. Inoltre, l’Italia sostiene con determinazione gli sforzi internazionali per raggiungere una pace giusta e duratura, partecipando al percorso di pace promosso dagli Stati Uniti e alle attività della Coalizione dei Volenterosi. La fine del conflitto, infatti, è considerata strategica per la sicurezza continentale e quindi anche del nostro Paese. Parallelamente all’azione diplomatica, procede l’impegno umanitario del Governo italiano con la recente fornitura di generatori e caldaie, strumenti fondamentali per il sistema energetico ucraino e per la popolazione civile che deve affrontare i rigori dell’inverno. Un impegno che pone le basi per la futura opera di ricostruzione dell’Ucraina alla quale l’Italia intende partecipare con un ruolo di primo piano, come testimoniato dall’organizzazione della Conferenza per la ricostruzione nel luglio 2025. Una convinzione ribadita da Giorgia Meloni intervenuta in videocollegamento alla riunione della Coalizione dei Volenterosi che si è svolta a Kiev.

Il comunicato del Governo