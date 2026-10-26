Question time del Ministro Tajani alla Camera

Dalla tutela della Corte penale internazionale alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha risposto alla Camera a due interrogazioni dedicate alle priorità della politica estera italiana, sul fronte del diritto internazionale e della diplomazia economica. In ambito di Corte penale internazionale, il Ministro ha ribadito il sostegno italiano ed ha espresso preoccupazione per le sanzioni annunciate da Washington, confermando l’impegno del Governo, in coordinamento con i partner europei, per favorirne la revoca e tutelare l’operatività della Corte. Nella replica, l’On. Magi (Misto +Europa) ha chiesto iniziative più concrete, a partire dall’attivazione dello statuto di blocco europeo e dall’approvazione del codice dei crimini internazionali in ottica di una più incisiva difesa del diritto internazionale. La seconda interrogazione, presentata dall’On. Russo (Forza Italia), si è concentrata invece sulla strategia per diversificare la fornitura di materie prime critiche e ampliare la rete dei partenariati internazionali. In risposta, il Ministro Tajani ha indicato come priorità la cooperazione transatlantica, richiamando l’adesione dell’Italia alla Pax Silica e all’accordo sui minerali critici firmati con gli Stati Uniti, oltre alle intese avviate con Argentina, Azerbaigian e ai contatti con la Repubblica del Congo. Tajani ha anche annunciato l’avvio di nuovi confronti bilaterali e il consolidamento dei corridoi logistici strategici. L’obiettivo, ha sottolineato il Ministro, è sostenere la competitività delle imprese e portare l’export italiano a 700 miliardi di euro entro la fine del 2027.

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