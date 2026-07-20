Riforma legge elettorale, primo via libera della Camera

La riforma della legge elettorale è stata al centro di una settimana parlamentare particolarmente intensa alla Camera dei deputati, caratterizzata da un confronto serrato tra maggioranza e opposizioni e da alcuni passaggi procedurali che hanno attirato una significativa attenzione politica. L’esame del provvedimento, considerato uno dei dossier più rilevanti dell’attuale legislatura, ha evidenziato divergenze sia all’interno degli schieramenti sia tra le diverse forze parlamentari, soprattutto su alcuni aspetti qualificanti del nuovo sistema di voto. Uno dei momenti più significativi si è registrato nella seduta del 14 luglio, quando la maggioranza di Governo è stata sconfitta durante l’esame di un emendamento presentato dall’on. Galeazzo Bignami (FdI) relativo all’introduzione delle preferenze. Il voto, svoltosi a scrutinio segreto, ha infatti determinato la bocciatura della proposta con 188 voti contrari e 187 favorevoli. L’esito ha rappresentato un episodio politicamente rilevante, poiché ha evidenziato l’esistenza di dissensi rispetto alla posizione sostenuta dalla maggioranza. Tuttavia, trattandosi della votazione su un singolo emendamento e non sul testo complessivo del provvedimento o su una questione di fiducia, il risultato non ha avuto conseguenze immediate sulla tenuta dell’Esecutivo, nonostante le opposizioni abbiano sottolineato il significato politico della sconfitta. L’iter parlamentare è proseguito il giorno successivo. Nella seduta del 15 luglio, l’Assemblea di Montecitorio ha approvato, sempre attraverso votazioni a scrutinio segreto, gli articoli 1 e 2 della proposta di legge, consolidando l’impianto generale della riforma. Nel corso dell’esame sono stati inoltre affrontati alcuni temi di particolare interesse pubblico, tra cui la partecipazione elettorale degli studenti e dei lavoratori temporaneamente domiciliati fuori dal comune di residenza. In questo contesto è stato approvato un subemendamento presentato dalla maggioranza volto ad ampliare le possibilità di voto per gli elettori fuorisede. Diversa sorte ha invece avuto la proposta avanzata da Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, che puntava a reintrodurre il sistema delle preferenze: l’emendamento è stato respinto dall’Aula, confermando l’orientamento prevalente emerso nel corso della discussione parlamentare. La fase conclusiva dell’esame si è svolta nella tarda mattinata di giovedì 16 luglio, quando la Camera è stata chiamata a esprimersi sul testo nel suo complesso. Al termine delle operazioni di voto, il provvedimento è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Con questo passaggio l’Assemblea di Montecitorio ha completato la prima lettura della riforma, che dovrà ora essere esaminata dal Senato nell’ambito del procedimento legislativo bicamerale. Palazzo Madama sarà pertanto chiamato a valutare il testo e ad affrontare i punti che hanno generato maggiore dibattito nel corso dell’esame alla Camera, con la possibilità di introdurre modifiche che, in caso di approvazione, renderebbero necessario un nuovo passaggio parlamentare. Nel merito, il provvedimento approvato dalla Camera prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale corretto da un meccanismo premiale destinato a favorire la formazione di maggioranze parlamentari stabili. In particolare, alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti validi è attribuito un premio di maggioranza consistente in 70 seggi aggiuntivi alla Camera dei deputati e 35 seggi aggiuntivi al Senato della Repubblica. L’assegnazione del premio avviene comunque entro il limite massimo di 220 deputati e 113 senatori complessivamente attribuibili alla forza politica vincente. Qualora nessuna coalizione o lista raggiunga la soglia prevista, la distribuzione dei seggi avviene integralmente in modo proporzionale sulla base dei risultati elettorali conseguiti. Un altro elemento qualificante della riforma riguarda il rafforzamento del legame tra il programma elettorale e la guida dell’Esecutivo. Le coalizioni e le liste sono infatti tenute a indicare formalmente il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio all’interno del proprio programma, consentendo agli elettori di conoscere preventivamente la figura proposta per la guida del Governo. Proprio su questo aspetto potrebbe concentrarsi parte del confronto al Senato, dove alcuni gruppi parlamentari hanno già manifestato la volontà di approfondire la disciplina relativa all’indicazione del candidato premier sulle schede elettorali e il rapporto tra tale previsione e l’assenza del voto di preferenza. L’approvazione finale del testo è stata accompagnata da momenti di forte contrapposizione politica in Aula. Al termine della votazione, i deputati della maggioranza hanno accolto l’esito con un applauso, sottolineando il valore politico del risultato raggiunto dopo un iter parlamentare particolarmente articolato. Contestualmente, esponenti delle opposizioni hanno espresso il proprio dissenso attraverso interventi critici e iniziative di protesta all’interno dell’emiciclo, esponendo cartelli contro il Governo e contestando l’impostazione complessiva della riforma. Tali reazioni hanno confermato come il tema della legge elettorale continui a rappresentare uno dei terreni di confronto più sensibili e divisivi del dibattito politico nazionale. Con il passaggio al Senato si apre ora una nuova fase dell’iter legislativo. L’esame a Palazzo Madama consentirà di verificare la tenuta dell’impianto approvato dalla Camera e di valutare eventuali correttivi su aspetti che hanno suscitato maggiori discussioni, a partire dal sistema di rappresentanza degli elettori, dal ruolo delle preferenze e dalle modalità di indicazione del candidato premier. Solo al termine del percorso parlamentare sarà possibile definire in via definitiva il nuovo assetto delle regole elettorali che disciplineranno le future consultazioni politiche nazionali.

La scheda del provvedimento