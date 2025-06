Riunione della Cabina di regia PNRR sull’avanzamento degli obiettivi

Il Ministro degli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha presieduto a Palazzo Chigi la riunione della Cabina di regia sul PNRR per la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi connessi all’ottava rata del Piano, che prevede un importo complessivo di 12,8 miliardi di euro. Nel corso della riunione, i rappresentanti del Governo, dell’ANCI, dell’UPI, delle Regioni e delle Province Autonome, hanno analizzato il grado di attuazione degli obiettivi previsti nell’ottava rata, tra i quali rientrano riforme e investimenti strategici: digitalizzazione della Guardia di Finanza con introduzione di strumenti innovativi per contrastare la criminalità economica; erogazione di oltre mille corsi linguistici e metodologici rivolti ai docenti; attivazione in oltre 8 mila scuole di progetti di aggiornamento dell’offerta scolastica e orientamento, specie verso le competenze STEM; realizzazione di progetti di valorizzazione culturale e turistica attraverso il sostegno a circa 2 mila PMI; riqualificazione di una cinquantina tra parchi e giardini storici. Inoltre, la Cabina di regia ha verificato l’attuazione degli interventi legati al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, alla copertura di un sistema avanzato di monitoraggio dei rischi idrogeologici, alla tutela degli ambienti marini, all’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica. Infine, tra gli obiettivi conseguiti su riforme strategiche, segnaliamo la riduzione dei tempi di pagamento delle Amministrazioni centrali, regionali, locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

