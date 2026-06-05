A Milano il primo Forum dell'ingegneria per la sanità digitale

La digitalizzazione della sanità rappresenta una sfida complessa che impone un'alleanza strategica tra istituzioni, mondo accademico, aziende, professionisti e partner sociali. L'obiettivo comune resta la centralità del paziente e la risposta ai suoi bisogni. In questa delicata fase di transizione, la figura dell'ingegnere diventa cruciale: per accendere i riflettori sull'apporto fondamentale di questa categoria, l'Ordine degli Ingegneri di Milano ha promosso, presso Palazzo Lombardia, il debutto del Forum dell'Ingegneria nella Sanità Digitale.