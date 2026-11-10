AI e malattie cardiovascolari,  al bioinformatico Ewan Birney il Premio 'Lombardia è Ricerca'

"L'intelligenza artificiale ci sta rivelando moltissimo su come funzionano gli esseri umani, e quando lo comprendiamo meglio possiamo capire come mantenere le persone in salute e aiutarle quando si ammalano. L'Ia ci aiuterà a diagnosticare e trattare meglio le malattie cardiovascolari" Con queste parole il bioinformatico inglese Ewan Birney ha ritirato al Teatro alla Scala il Premio internazionale "Lombardia è Ricerca", un milione di euro assegnato dalla Regione Lombardia durante la Giornata della Ricerca dedicata a Umberto Veronesi. Il tema di quest'anno era la medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data.