Aiom, Nicla La Verde eletta tesoriere degli oncologi italiani

La società scientifica ha rinnovato le cariche direttive nel corso del 27esimo congresso nazionale

11 novembre 2025 | 14.12
Redazione Adnkronos
Nicla La Verde è il nuovo tesoriere nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). L'elezione è avvenuta durante il 27° congresso nazionale della società scientifica che si è svolto a Roma, con la partecipazione di oltre 3.000 specialisti da tutta Italia. Affiancherà nella nuova giunta Massimo Di Maio (presidente), Rossana Berardi (presidente eletto) e Nicola Silvestris (segretario). E' direttrice dell'Unità operativa complessa di Oncologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano.

"Sono davvero contenta, onorata e sono pronta a proseguire la mia avventura in Aiom con la nuova carica di tesoriere - afferma La Verde - La nostra associazione offre a tutti i suoi iscritti molti servizi e garantisce attività di formazione e informazione di notevole livello. Inoltre produciamo linee guida, raccomandazioni e altri documenti scientifici di grande importanza. Promuoviamo anche campagne di sensibilizzazione rivolte sia agli operatori sanitari che alla cittadinanza. Per sostenere le nostre numerose iniziative è fondamentale avere una società scientifica che gestisca al meglio le risorse disponibili. Mi impegnerò, nel prossimo biennio, perché tutte le iniziative e le opportunità siano sempre assicurate".

Durante il 27esimo congresso nazionale di Roma è stato nominato tutto il nuovo direttivo, in carica fino al 2027 e composto da: Antonella Brunello, Chiara Cremolini, Carmen Criscitiello, Alessandra Fabi, Luigi Formisano, Lorena Incorvaia, Marcello Tiseo, Dario Trapani. Francesco Perrone è il nuovo presidente di Fondazione Aiom.

