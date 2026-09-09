Alimentazione: 150 pediatri a confronto su nutrizione infantile come strumento di cura

A Sabaudia, in provincia di Latina, 150 pediatri hanno partecipato a Programma Academy, iniziativa formativa promossa in partnership con scuole di specializzazione in pediatria, società scientifiche, istituzioni e Plasmon. Al centro dell'evento il tema della nutrizione come terapia, evidenziato da Gianluigi Marseglia, coordinatore del progetto. Gian Vincenzo Zuccotti, invece, ha ribadito l'importanza di sostenere i percorsi formativi dei giovani specializzandi, mentre Elvira Verduci ha ricordato come il bambino abbia esigenze nutrizionali specifiche e il ruolo centrale del pediatra nell'orientare le famiglie con indicazioni nutrizionali adeguate.