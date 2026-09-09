Alimentazione e bambini: al centro di Programma Academy filiere italiane e nutrizione infantile

150 pediatri riuniti a Sabaudia, in provincia di Latina, per Programma Academy, l'evento dedicato a formazione, nutrizione infantile e filiere italiane. Un confronto che parte dal ruolo del sistema produttivo per garantire un'alimentazione di qualità ai più piccoli, con, tra i vari speaker, il ministro Lollobrigida, il presidente di Coldiretti Prandini, e l'amministratore delegato di Filiera Italia, Scordamaglia. Al centro anche il progetto di rilancio di Plasmon e la valorizzazione delle filiere del latte italiano, illustrato dal presidente di NewPrinces, Mastrolia.