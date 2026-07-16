Alzheimer: neurologo Di Lazzaro, 'nuovi biomarcatori permettono diagnosi precisa e precoce'

"In questi anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione nel campo delle demenze e dell'Alzheimer in particolare qualcosa che ci rende meno rassegnati e decisamente più proattivi di fronte a questa condizione - Tra gli elementi chiave a oggi disposizione - abbiamo la disponibilità di nuovi biomarcatori che ci consentono di formulare una diagnosi di precisione della malattia. Questi strumenti ci permettono di diagnosticare la patologia in una fase estremamente precoce e, al tempo stesso, di valutare in modo oggettivo la risposta ai nuovi trattamenti". Lo ha detto Vincenzo Di Lazzaro, direttore neurologia, Policlinico universitario Campus Bio-Medico, al convegno "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, alla presenza dei membri dell'Intergruppo per le Neuroscienze e l'Alzheimer, che ha visto riuniti rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica, delle associazioni dei pazienti e del mondo ecclesiale per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer.