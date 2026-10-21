Alzheimer: sfida Ssn è garantire accesso equo a diagnosi e terapia

Garantire ai pazienti con Alzheimer un accesso equo alle nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche è una delle principali sfide per il sistema sanitario italiano. La malattia colpisce circa 700mila persone nel Paese e coinvolge oltre 3 milioni di familiari e caregiver. Il tema è stato al centro dell'incontro "La malattia di Alzheimer come sfida di sanità pubblica", promosso alla Camera dei Deputati su iniziativa dell'Onorevole Annarita Patriarca. Nel corso dell'evento è stato presentato anche lo studio di Altems Advisor su nove Regioni per un confronto sulle priorità per le persone con malattia di Alzheimer.