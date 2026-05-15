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Ambiente: Maestri (3 Elle Ets), 'Cinema strumento potentissimo, rende i giovani protagonisti'

15 maggio 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
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"Crediamo fortemente che il cinema sia uno strumento potentissimo per rendere i ragazzi non solo spettatori, ma protagonisti. Questo progetto, in particolare", 'Ciak si crea - Trame di periferia', "unisce l'Italia dal Nord al Sud, i bambini dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, con un unico intento, promuovere l'educazione all'immagine, promuovere un valore importantissimo: l'aria pulita e la promozione del territorio attraverso il cinema". Lo ha detto Sarah Maestri, Presidente e Fondatrice di 3 Elle Ets, all'evento finale del progetto "Ciak si crea - Trame di periferia", organizzato all'Auditorium della Scuola Regina Mundi di Corvetto a Milano, giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente, promossa dall'associazione 3 Elle Ets, fondata dall'attrice Sarah Maestri e sostenuta da Chiesi Italia. Il progetto è realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Mic - Ministero della cultura e Mim - Ministero dell'istruzione e del merito.

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