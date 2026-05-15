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Ambiente: Mantovani (Comune di Milano), 'lavorando insieme e in modo non convenzionale, si impara meglio'

15 maggio 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
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"È importante che i ragazzi si impegnino su temi di questo genere  perché lavorando insieme e in un modo non del tutto tradizionale, nella scuola imparano e si sensibilizzano temi molto importanti". E aggiunge: "Mi sembra un'iniziativa molto bella perché riguarda scambi tra ragazzi, ma anche uso di linguaggi che non sempre sono così tradizionali per affrontare, per esempio, i temi dell'ambiente o dei temi che molto spesso si collocano soltanto in area scientifica. Questa pluralità di linguaggi per affrontare temi così importanti, a me sembra molto importante, sul piano dell'apprendimento e sul piano educativo". Così Susanna Mantovani, Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Milano, intervenendo all'incontro finale del progetto "Ciak si crea - Trame di periferia", organizzato all'Auditorium della Scuola Regina Mundi di Corvetto a Milano, giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente, promossa dall'associazione 3 Elle Ets, fondata dall'attrice Sarah Maestri e sostenuta da Chiesi Italia. Il progetto è realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Mic - Ministero della cultura e Mim - Ministero dell'istruzione e del merito.

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