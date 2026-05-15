Ambiente: Verri (Comune di Milano), 'fondamentale insegnare ai giovani la cura del territorio fin da subito'

"E' importante coinvolgerli fin da subito, insegnare loro la cura del territorio e avere cura del proprio quartiere, della propria zona e del luogo in cui si nasce, si cresce e, speriamo, anche in cui si possa creare un futuro". Lo spiega Alessandro Verri, Consigliere comunale del Comune di Milano, all'evento finale del progetto "Ciak si crea - Trame di periferia", organizzato all'Auditorium della Scuola Regina Mundi di Corvetto a Milano, giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente, promossa dall'associazione 3 Elle Ets, fondata dall'attrice Sarah Maestri e sostenuta da Chiesi Italia. Il progetto è realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Mic - Ministero della cultura e Mim - Ministero dell'istruzione e del merito.