Amodio (Università di Palermo): "Vaccino prodotto su cellule, protezione del 20% in più per i bambini"

Il vaccino antinfluenzale prodotto su cellule garantisce un'efficacia superiore di circa il 20% rispetto a quelli tradizionali, offrendo una protezione significativa ai bambini più vulnerabili. Lo ha dichiarato Emanuele Amodio, professore ordinario di Igiene all'Università di Palermo, evidenziando come la Regione Sicilia abbia già raccomandato questa formulazione per i piccoli tra 6 mesi e 2 anni. "Un bambino su cinque in più raggiunge un esito di salute positivo — ha spiegato —. L'influenza non è banale: può condurre a polmoniti o complicanze cardiovascolari. Puntare sui vaccini più performanti significa garantire appropriatezza e sicurezza".