Baldo (Università di Padova): "Vaccini adiuvati, più anticorpi e protezione duratura per i fragili"

L'uso di vaccini adiuvati e potenziati migliora la risposta immunitaria, aumenta la durata della protezione e offre una maggiore copertura anche contro le varianti virali. A sottolinearlo è stato Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene all'Università di Padova, che ha richiamato l'attenzione sull'importanza della vaccinazione nei soggetti fragili sopra i 50 anni. "In età avanzata, a causa dell'immunosenescenza, la risposta anticorpale è ridotta — ha spiegato —. Vaccinarsi con vaccini adiuvati significa meno ospedalizzazioni e meno mortalità: è una misura di salute pubblica e di equità sanitaria".