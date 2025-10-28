Battaglia (Aism), 'importante che le persone raccontino la sclerosi multipla'

"È importante che le persone parlino alle persone, che raccontino, condividano, spieghino, ma soprattutto convincano che la sclerosi multipla si può superare. Per questo è importante far raccontare le loro storie dalle persone che conoscono bene la malattia". Sono le parole di Mario Alberto Battaglia, direttore generale Aism e presidente Fism, Fondazione italiana sclerosi multipla, alla presentazione del vodcast 'Mille Storie' - realizzato da Merck Italia con i patrocini dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e della Società italiana di neurologia (Sin) - disponibile sul canale YouTube della farmaceutica - con cadenza settimanale, a partire da oggi 28 ottobre - e accompagnata da una campagna social sulle pagine Instagram e LinkedIn dell'azienda.