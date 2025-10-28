circle x black
Cerca nel sito
 

Battaglia (Aism), 'importante che le persone raccontino la sclerosi multipla'

28 ottobre 2025 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È importante che le persone parlino alle persone, che raccontino, condividano, spieghino, ma soprattutto convincano che la sclerosi multipla si può superare. Per questo è importante far raccontare le loro storie dalle persone che conoscono bene la malattia". Sono le parole di Mario Alberto Battaglia, direttore generale Aism e presidente Fism, Fondazione italiana sclerosi multipla, alla presentazione del vodcast 'Mille Storie' - realizzato da Merck Italia con i patrocini dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e della Società italiana di neurologia (Sin) - disponibile sul canale YouTube della farmaceutica - con cadenza settimanale, a partire da oggi 28 ottobre - e accompagnata da una campagna social sulle pagine Instagram e LinkedIn dell'azienda.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza