circle x black
Cerca nel sito
 

Bigagli (Bms): "Dopo luspatercept in arrivo nuove molecole in ematologia"

Il direttore medico: "Ridisegnamo paradigma di cura con eccellenza scientifica"

Alessandro Bigagli
Alessandro Bigagli
27 novembre 2025 | 18.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'impegno in ematologia di Bristol Myers Squibb è lungo vent’anni, durante i quali abbiamo costruito una leadership basata su 3 pilastri: l'eccellenza scientifica, la collaborazione con la comunità clinica e le associazioni di pazienti e l'attenzione continua alle esigenze di chi vive con malattie ematologiche. Questo impegno ha fatto di noi un leader in ematologia . In questa area terapeutica abbiamo tante altre molecole in sviluppo e altrettante nuove indicazioni, come appena avvenuto per luspatercept". Lo ha detto Alessandro Bigagli, direttore medico di Bristol Myers Squibb Italia, commentando, in un incontro con la stampa organizzato oggi a Roma, l’estensione della rimborsabilità luspatercept anche per i pazienti adulti con anemia dipendente da trasfusioni di sangue, dovuta a sindromi mielodisplastiche a rischio molto basso, basso e intermedio. Si tratta dell'unica terapia ad essersi dimostrata superiore rispetto a epoetina alfa, che per quarant’anni ha rappresentato lo standard di cura. Con l’estensione della rimborsabilità da parte di Aif- Agenzia del farmaco, luspatercept diventa la nuova terapia di prima linea in questi pazienti.

Questo impegno, "ci ha permesso di ridisegnare il paradigma terapeutico in tante malattie gravi ematologiche - continua Bigagli - come le leucemie, i linfomi, il mieloma multiplo - per il quale abbiamo recentemente commercializzato la prima terapia Car-T - le beta talassemie e le sindromi mielodisplastiche". Alla luce dei risultati ottenuti, "il futuro sarà ricco di nuove molecole e indicazioni - conclude - perché sviluppate tenendo sempre presenti le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, cercando di migliorarne la qualità di vita e la sopravvivenza e continuando, al tempo stesso, a collaborare con i clinici e con le associazioni pazienti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
luspatercept sindromi mielodisplastiche Alessandro Bigagli Bristol Myers Squibb Italia
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza