circle x black
Cerca nel sito
 

Bracco (Gruppo Bracco), 'sanità digitale apre a possibilità prima impensabili, ma dobbiamo evolverci'

06 ottobre 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sanità digitale potenziata dall'intelligenza artificiale, gli enormi progressi tecnologici in diagnostica per immagini, incluso l'imaging molecolare, i dati multimodali, le nuove conoscenze biologiche e gli approcci terapeutici emergenti stanno cambiando il modo in cui le malattie possono essere individuate, comprese, monitorate e trattate. Si aprono possibilità che fino a pochi anni fa erano impensabili" ma "per continuare a crescere in un ambiente complesso e altamente competitivo dobbiamo anticipare il cambiamento, non semplicemente reagire ad esso". Così Diana Bracco, presidente e Ceo di Gruppo Bracco, intervenendo a Milano all'edizione 2026 del Bracco Innovation Day, svoltosi presso lo Human Technopole di Mind - Milano Innovation District. Quest'anno, il confronto si è concentrato sulle trasformazioni che l'ingresso di Ai, medicina di precisione e terapie avanzate ha sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza