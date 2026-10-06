Bracco (Gruppo Bracco), 'sanità digitale apre a possibilità prima impensabili, ma dobbiamo evolverci'

"La sanità digitale potenziata dall'intelligenza artificiale, gli enormi progressi tecnologici in diagnostica per immagini, incluso l'imaging molecolare, i dati multimodali, le nuove conoscenze biologiche e gli approcci terapeutici emergenti stanno cambiando il modo in cui le malattie possono essere individuate, comprese, monitorate e trattate. Si aprono possibilità che fino a pochi anni fa erano impensabili" ma "per continuare a crescere in un ambiente complesso e altamente competitivo dobbiamo anticipare il cambiamento, non semplicemente reagire ad esso". Così Diana Bracco, presidente e Ceo di Gruppo Bracco, intervenendo a Milano all'edizione 2026 del Bracco Innovation Day, svoltosi presso lo Human Technopole di Mind - Milano Innovation District. Quest'anno, il confronto si è concentrato sulle trasformazioni che l'ingresso di Ai, medicina di precisione e terapie avanzate ha sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie.