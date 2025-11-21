circle x black
Campus Bio-Medico inaugura un nuovo bagno dedicato alle persone stomizzate

21 novembre 2025 | 17.16
Redazione Adnkronos
Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico inaugura un nuovo servizio igienico dedicato alle persone stomizzate, tra i primi del Lazio a dotarsi di uno spazio pensato per garantire maggiore sicurezza, autonomia e comfort a pazienti e visitatori. In Italia si stima che siano circa 75.000 le persone con stomia, con oltre 3.000 nuovi casi l'anno: una condizione che rende spesso complesso l'utilizzo dei bagni pubblici e richiede ambienti adeguatamente attrezzati. L'iniziativa nasce dal lavoro congiunto del Policlinico e delle principali associazioni di riferimento, tra cui ALSI, AIOSS, FAIS e A.I.STOM, presenti all'inaugurazione.

