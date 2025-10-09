circle x black
Cancro seno metastatico, Europa Donna:  'a istituzioni chiediamo accesso equo a farmaci'

09 ottobre 2025 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo presentato la nostra campagna ad Europa donna Parlamento, le nostre compagne di strada a livello parlamentare da cui vorremmo un appoggio per accelerare il processo relativo all'equo accesso ai farmaci per le pazienti. Siamo contentissimi dei progressi della ricerca e lo siamo altrettanto di quello che le istituzioni fanno, però vorremmo arrivare all'ultimo miglio. Per questo motivo oggi siamo qui". Lo ha detto Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia, in merito al messaggio della campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico "Pazienti, fino a un certo punto" presentata oggi a Roma. La campagna è frutto dell'impegno di advocacy di Europa donna Italia e gode del patrocinio di Aiom, Fondazione Aiom, Senonetwork - il network dei centri italiani di senologia - e delle Associazioni di pazienti Andos Onlus, Ropi - Rete oncologica pazienti Italia e Oltre il nastro rosa.

