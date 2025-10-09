 Cancro seno metastatico, Tinterri (Humanitas):  'in centri Senologia le migliori cure'

"Una donna con tumore al seno metastatico trova all'interno dei centri di senologia tutto ciò di cui ha bisogno: le migliori cure, i percorsi pilota, i farmaci che altrimenti, a volte, non riuscirebbe a trovare in altri ospedali. E tutto ciò porta ovviamente ad un prolungamento della sua buona qualità di vita e della vita stessa". Così Corrado Tinterri, responsabile dell'Unità operativa di Senologia Breast unit Humanitas di Rozzano (Milano) e vicepresidente di Senonetwork, alla presentazione della campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico "Pazienti, fino a un certo punto". Presentata a Roma, in vista del 13 ottobre, la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, la campagna è realizzata da Europa donna Italia con il patrocinio di Aiom, Fondazione Aiom, Senonetwork - il network dei centri italiani di senologia - e delle associazioni di pazienti Andos Onlus, Ropi - Rete oncologica pazienti Italia e Oltre il nastro rosa.