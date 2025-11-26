circle x black
Cecere (Plus Aps): "Campagna 'La scelta sei tu' dà voce a persone con Hiv"

"Associazioni fondamentali nell'offrire supporto e mostrare che non si è soli in questa condizione"

Salvio Cecere, associazione Plus- Aps di Bologna
26 novembre 2025 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Oggi la vita di una persona con Hiv è radicalmente diversa rispetto a quella che poteva essere negli anni 80-90 ma anche addirittura nei primi anni 2000. C’è stata un’enorme evoluzione. Eppure finché non ci si appropria in prima persona del proprio corpo e della propria salute non si sarà mai in grado di vivere una vita pienamente degna di essere vissuta e non si riuscirà a capire quale potrebbe essere il farmaco migliore per il proprio corpo”. Così Salvio Cecere, associazione Plus- Aps di Bologna spiega che ha “scelto di aderire alla campagna Choose You, La scelta del sei tu lanciata da Gilead, perché mi ha molto convinto fin dall’inizio sulla volontà di dare voce a tutte le singole persone che vivono con Hiv e, soprattutto, al loro potere che hanno, con le varie equipe mediche nel poter scegliere quale è il trattamento terapeutico migliore per loro”.

Il valore dell’associazionismo, nella lotta contro l’Hiv, per Cecere, uno dei 4 protagonisti della campagna, è “davvero fondamentale. L’Hiv, come sappiamo benissimo, non è solo un’infezione medica ma soprattutto è stata, e continua ad essere, un’epidemia sociale. Spesso molte persone continuano a vivere in uno stato di anonimato questa loro condizione medica: per questo subentrano tutte le associazioni in supporto. Io faccio parte di un’associazione, Plus Aps con sede a Bologna - precisa - che nasce con l’obiettivo di dare visibilità alle persone che vivono con l’Hiv proprio perché crediamo che il messaggio più forte e più importante sia quello di mettere il proprio volto ‘a servizio della causa’, proprio per dare ad altre persone la possibilità di vedere che esiste una persona che è normalissima lì fuori e non è la sola a vivere con questa condizione”

