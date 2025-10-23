circle x black
Coco (Novartis): in cancro seno localizzato "centrale sinergia con interlocutori"

'Prevenzione prima arma a disposizione per ridurre l'impatto della patologia oncologica'

Coco (Novartis): in cancro seno localizzato
23 ottobre 2025 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nostro obiettivo principale è quello di poter sinergizzare con tutti gli interlocutori principali, come le associazioni pazienti, i clinici e le istituzioni, per fare in modo che il tumore diventi sempre di più una sfida accessibile a tutti". Lo ha detto Paola Coco, Medical affairs head di Novartis Italia, all'evento 'Avrò cura di me. Una nuova vita dopo un tumore al seno' di Donna Moderna, realizzato con il contributo non condizionante di Novartis, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. Tra le iniziative della farmaceutica per l'Ottobre rosa, anche l'evoluzione della sua campagna #PronteAPrevenire, promossa in collaborazione con Andos nazionale, Europa Donna Italia, IncontraDonna e Salute Donna Odv. Il progetto mette al centro l'importanza del benessere e dell'esercizio fisico, accanto alle cure adiuvanti, per le donne con tumore al seno localizzato.

"La prevenzione rappresenta la prima arma che abbiamo a disposizione per ridurre il più possibile l'impatto di questa patologia nelle pazienti - ricorda Coco - E' proprio nel mese della prevenzione, quindi, che vogliamo sottolineare l'importanza della prevenzione precoce e anche il fatto che, dopo una diagnosi, si possa avere accesso a tutti i follow-up e le cure necessarie per fare in modo che la malattia abbia la minore probabilità possibile di ripresentarsi".

prevenzione recidiva cancro seno localizzato attività fisica cancro seno localizzato Paola Coco Novartis Andos Nazionale Europa Donna Italia IncontraDonna alute Donna Odv PronteAPrevenire
