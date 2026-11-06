Congresso Sirm 2026: il futuro della radiologia tra Ai, interventistica e centralità paziente

Dall'interpretazione delle immagini diagnostiche alla partecipazione attiva a procedure cliniche e terapeutiche. È l'evoluzione che sta già affrontando la professione del radiologo, a cui si affiancano le innovazioni tecnologiche, intelligenza artificiale in testa, e un approccio alla cura sempre più personalizzato, che tiene il paziente sempre al centro. Sono gli elementi che potranno aiutare la sostenibilità del sistema salute, secondo gli esperti del 52° Congresso nazionale Sirm - Società italiana radiologia medica e interventistica, nella seconda giornata dei lavori al MiCo di Milano.