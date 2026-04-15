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Cossolo (Federfarma): "Dove ci sono le farmacie dei servizi calano le liste d'attesa"

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"Il problema vero è quello della ricetta, alcune Regioni si sono inventate altri meccanismi di controllo mentre altre sono indietro"

Marco Cossolo
Marco Cossolo
15 aprile 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nelle regioni dove si ricorre correttamente alla farmacia dei servizi si ha un calo delle liste d'attesa". Così Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma, nel suo intervento oggi al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', in corso a Roma. "Nelle Marche, ad esempio, c'è stata una riduzione del 18% delle liste d'attesa, soprattutto sulla telecardiologia - sottolinea - Anche in Piemonte il contributo alle liste d'attesa è stato importante, tant'è che la Regione ha chiuso la sperimentazione ed è andata in proroga".

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Per Cossolo "il problema vero è quello della ricetta, perché alcune Regioni si sono inventate altri meccanismi di controllo, tra cui la Lombardia; altre sono un pochino più indietro, perché non hanno il modo di mettere in contatto la prescrizione con la cosiddetta 'bruciatura' della ricetta. Nella legge di Bilancio c'è la norma, ora stiamo attendendo i decreti attuativi", conclude.

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sanità farmacie federfarma presidente cossolo liste d'attesa
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