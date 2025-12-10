circle x black
Cucina italiana è Patrimonio Unesco. Immunologo nutrizionista: "Essenza successo è Dieta mediterranea"

Minelli: "Insegnamento universale per vivere meglio e crescere sani in un equilibrio che abbraccia cibo, movimento, riposo e sfera emotiva"

Cucina italiana è Patrimonio Unesco. Immunologo nutrizionista:
10 dicembre 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'inclusione ufficiale della cucina italiana nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco "segna un momento di profondo compiacimento. Non si tratta semplicemente del riconoscimento dell'arte culinaria nazionale, ma della celebrazione di valori che affondano le radici nella nostra storia e nella nostra stessa identità biologica. La dieta mediterranea è l'essenza stessa di questo successo. Essa incarna una triade fondamentale: il piacere di gustare piatti semplici, naturali e genuini; il benessere, poiché congiunge l'uomo con la natura, promuovendo salute e longevità (come ampiamente confermato da studi scientifici internazionali, tra cui il celebre 'Seven Countries Study'); e una cultura millenaria che ha elevato a sacro l'olio, il vino e il pane, dimostrando da sempre una profonda consapevolezza del valore del cibo. Non una dieta dimagrante o di esclusione, ma un insegnamento universale per vivere meglio e crescere sani in un equilibrio che abbraccia cibo, movimento, riposo e sfera emotiva". Lo afferma all'Adnkronos Salute l'immunologo clinico Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum.

"L'iscrizione della nostra cucina nella sua globalità segna una svolta storica nell'approccio Unesco. Con la cucina italiana, accanto alla dieta mediterranea, il mondo riconosce che qualità, semplicità ed equilibrio sono i pilastri che da millenni guidano la tavola nel nostro Paese. E' la vittoria di una cultura del cibo che è gioia, salute e saggezza", prosegue Minelli.

In linea con il valore salutistico e culturale della dieta mediterranea, sta per uscire, a cura di Armando Curcio Editore, il volume 'Il gusto della salute' curato proprio da Mauro Minelli. Il libro si propone come una bussola essenziale e pratica. Non un trattato, ma una guida da consultare, organizzata per categorie alimentari (frutta, verdura, cereali, spezie), che invita il lettore a riscoprire la ricchezza di ogni alimento. 'Il gusto della salute' è lo strumento ideale per adottare in modo semplice e immediato l'inestimabile stile di vita mediterraneo.

