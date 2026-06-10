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Droga: Locatelli (Sitox), 'nuovi abusi  piaga per sistema sanitario'

10 giugno 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
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"In Italia e nel mondo circolano oltre 1200 nuove droghe. Noi identifichiamo questi casi, li studiamo, li connotiamo analiticamente e li consegniamo alla sanità pubblica e alle istituzioni italiane ed europee per poter aggiornare i dati. Le nuove droghe e i nuovi abusi sono una piaga che influisce notevolmente sul sistema sanitario, non solo italiano, ma di tutto il mondo". Così Carlo Locatelli, già presidente della Società italiana di tossicologia (Sitox) e direttore dell'uo Tossicologia, centro antiveleni e centro nazionale di Informazione tossicologica dell'Irccs Maugeri di Pavia, durante il 23° congresso nazionale Sitox di Bologna.

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