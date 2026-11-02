Duchenne, Tribbioli (Italfarmaco): "Con givinostat puntiamo a preservare funzionalità motorie"

"La distrofia muscolare di Duchenne è una patologia rara, progressiva e grave, con un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Storicamente ha avuto un numero molto limitato di opzioni terapeutiche ed è in questo contesto che si inserisce il contributo di givinostat". Così Valerio Tribbioli, Cluster Commercial & Omnichannel Lead Rare Diseases di Italfarmaco, in occasione del 56esimo congresso della Società italiana di neurologia (Sin), che si è tenuto a Firenze dal 24 al 27 ottobre.

"Givinostat è un farmaco che ha l'obiettivo di preservare le funzionalità motorie e quindi aumentare l'autonomia dei pazienti, con un impatto positivo anche sulle persone che stanno loro accanto", ha spiegato Tribbioli. "È importante ricordare che givinostat può essere prescritto ai pazienti con distrofia muscolare di Duchenne indipendentemente dalla mutazione genetica che causa la patologia, nel rispetto dell’indicazione approvata", ha aggiunto.

Un elemento particolarmente significativo per Italfarmaco riguarda l'origine della ricerca. "Givinostat è frutto di un percorso di ricerca e innovazione partito dall’Italia. È un farmaco di ricerca e sviluppo italiani, oggi seguito anche da un team internazionale, con il quale stiamo portando questa innovazione in altri Paesi. Aver creduto da tempo in questa molecola, frutto di molti anni di investimenti e ricerca, e poter offrire un contributo ai pazienti e all'intera comunità Duchenne rappresenta per Italfarmaco un grandissimo motivo di orgoglio", ha concluso.