circle x black
Cerca nel sito
 

Duchenne, Tribbioli (Italfarmaco): "Con givinostat puntiamo a preservare funzionalità motorie"

sponsor

'Un'innovazione nata dalla ricerca italiana per contribuire all'autonomia dei pazienti'

Valerio Tribbioli - (foto Adnkronos)
Valerio Tribbioli - (foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La distrofia muscolare di Duchenne è una patologia rara, progressiva e grave, con un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Storicamente ha avuto un numero molto limitato di opzioni terapeutiche ed è in questo contesto che si inserisce il contributo di givinostat". Così Valerio Tribbioli, Cluster Commercial & Omnichannel Lead Rare Diseases di Italfarmaco, in occasione del 56esimo congresso della Società italiana di neurologia (Sin), che si è tenuto a Firenze dal 24 al 27 ottobre.

"Givinostat è un farmaco che ha l'obiettivo di preservare le funzionalità motorie e quindi aumentare l'autonomia dei pazienti, con un impatto positivo anche sulle persone che stanno loro accanto", ha spiegato Tribbioli. "È importante ricordare che givinostat può essere prescritto ai pazienti con distrofia muscolare di Duchenne indipendentemente dalla mutazione genetica che causa la patologia, nel rispetto dell’indicazione approvata", ha aggiunto.

Un elemento particolarmente significativo per Italfarmaco riguarda l'origine della ricerca. "Givinostat è frutto di un percorso di ricerca e innovazione partito dall’Italia. È un farmaco di ricerca e sviluppo italiani, oggi seguito anche da un team internazionale, con il quale stiamo portando questa innovazione in altri Paesi. Aver creduto da tempo in questa molecola, frutto di molti anni di investimenti e ricerca, e poter offrire un contributo ai pazienti e all'intera comunità Duchenne rappresenta per Italfarmaco un grandissimo motivo di orgoglio", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Brucia un magazzino a Trieste, morti due migranti: Vigili del Fuoco al lavoro - Video
Criminalità giovanile, operazione di polizia in tutta Italia: 644 arresti e sequestrati armi e droga - Video
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza