circle x black
Cerca nel sito
 

Ematologa Rossi: "Anemia tratto caratterizzante in mielofibrosi"

'Intercettarla precocemente permette trattamento con momelotinib che libera dalle trasfusioni'

Ematologa Rossi:
28 gennaio 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'anemia è un dato caratterizzante della mielofibrosi, in quanto il midollo lavora male e produce pochi globuli rossi. L'anemia ha diversi gradi: sotto gli 8 grammi è necessario arrivare a trasfondere il paziente affinché respiri bene e abbia una vita regolare. Ciò significa che se si evita di arrivare agli 8 g di emoglobina e se si intercetta una riduzione dei livelli di emoglobina quando già ci si trova intorno al 10, è possibile, da un punto di vista farmacologico, iniziare a trattare quel paziente con il farmaco". Lo ha detto Elena Rossi, professore associato di Ematologia all'università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile Day hospital Ematologia del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, all'incontro con la stampa promosso da Gsk oggi a Milano, dedicato alle nuove terapie per la mielofibrosi.

"Momelotinib ha come scopo primario proprio quello di risolvere l'aspetto dell'anemia nella mielofibrosi - spiega l'ematologa - Pertanto è possibile intervenire precocemente, non arrivando proprio alla trasfusione-dipendenza e non impattando in senso così negativo come fanno, in questa patologia, i livelli estremamente ridotti di emoglobina. Intercettare precocemente" il problema permette di fare il "trattamento prima e avere risultati migliori. Una volta ottenuta la crescita di questi livelli di emoglobina - precisa - non solo ho dato al paziente una migliore qualità della vita, in quanto le sue condizioni generali sono incredibilmente più energiche e si avvicinano quelle di un paziente non affetto da questa patologia, ma in termini clinici ho migliorato anche il suo decorso, perché ormai è provato che migliorare i livelli di emoglobina migliora la sopravvivenza di questi pazienti, migliora la nostra capacità di trattarli e migliora anche la nostra lucidità nelle scelte terapeutiche: non è necessario, infatti, rincorrere la malattia, ma accompagnarla cercando di restituire al paziente la condizione preesistente".

"La mielofibrosi è la più rara delle tre malattie mieloproliferative - che sono policitemia vera, trombocitopenia essenziale e mielofibrosi - ma è anche la più pesante in termini clinici e di impatto sulla quotidianità", precisa Rossi. "E' importante ricordarsi che esistono queste patologie e portare lo screening per malattia a livelli più profondi, rivolgendosi a un ematologo", rimarca. Certo, in caso di anemia "è necessario saper graduare gli approfondimenti, ma quando si evidenzia che non sottende carenze o perdite - suggerisce l'esperta - è importante coinvolgere l'ematologo specialista in modo da fare un esame obiettivo mirato, cogliere eventuale aumento volumetrico della milza e altri parametri che possono portare verso un'insufficienza midollare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mielofibrosi anemia Momelotinib Elena Rossi Gsk
Vedi anche
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza