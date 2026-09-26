Emergenze, anestesisti-rianimatori insieme a Protezione civile e militari per gestire calamità e disastri

La stretta collaborazione tra personale sanitario, Protezione civile e forze armate nella gestione delle emergenze calamità e disastri, è stata al centro dell'edizione 2026 del Congresso dell'Area emergenza (Ace) della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), ospitato alla Città militare della Cecchignola, a Roma. All'appuntamento biennale, dedicato alla gestione del paziente critico nelle situazioni di emergenza, hanno partecipato circa 300 professionisti del settore.