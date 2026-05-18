circle x black
Cerca nel sito
 

Encefalopatia epatica: la campagna di Alfasigma mette al centro i pazienti

18 maggio 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alfasigma, insieme all'Associazione EpaC Ets e alle principali società scientifiche, tra cui Aigo e Aisf, ha lanciato la campagna "Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla?". L'obiettivo è duplice: combattere il senso di solitudine dei pazienti e aumentare la consapevolezza sulla gestione della malattia. I numeri evidenziano l'urgenza dell'iniziativa: questa patologia è la seconda complicanza più comune della cirrosi, causa 10mila ricoveri annui e costa al Ssn oltre 200 milioni di euro. Una diagnosi tempestiva è fondamentale per ridurre l'alto rischio di recidive. La campagna mette quindi a disposizione strumenti concreti e percorsi di supporto dedicati non solo ai malati, ma anche a famiglie e caregiver.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza