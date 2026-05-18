Encefalopatia epatica: la campagna di Alfasigma mette al centro i pazienti

Alfasigma, insieme all'Associazione EpaC Ets e alle principali società scientifiche, tra cui Aigo e Aisf, ha lanciato la campagna "Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla?". L'obiettivo è duplice: combattere il senso di solitudine dei pazienti e aumentare la consapevolezza sulla gestione della malattia. I numeri evidenziano l'urgenza dell'iniziativa: questa patologia è la seconda complicanza più comune della cirrosi, causa 10mila ricoveri annui e costa al Ssn oltre 200 milioni di euro. Una diagnosi tempestiva è fondamentale per ridurre l'alto rischio di recidive. La campagna mette quindi a disposizione strumenti concreti e percorsi di supporto dedicati non solo ai malati, ma anche a famiglie e caregiver.