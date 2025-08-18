circle x black
Cerca nel sito
 

Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"

bms 2 b

Bondi (Sip): "Riprendere il lavoro in modo progressivo, no a full immersion stressanti"

Estate e ansia da rientro, lo psichiatra:
18 agosto 2025 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tornare dalle vacanze può essere motivo di ansia e stress. Già qualche giorno prima che le ferie si concludano alcuni già pensano con preoccupazione al rientro in città e si sentono sovrastati da tutti gli impegni che dovranno affrontare: il lavoro che ricomincia, la posta elettronica con centinaia di email da leggere, le call in agenda, per non parlare della gestione della famiglia, dai bambini agli anziani fragili. Tuttavia, "gestire l'ansia da rientro è possibile. La prima regola è gradualità. Un esempio? Prendere il caffè seduti anziché in piedi prima di andare al lavoro, non si perde tempo ma concedersi pochi minuti aiuta a combattere lo stress". Così all'Adnkronos Salute Emi Bondi, presidente della Sip Società italiana di psichiatria.

Se tornare alla vita ordinaria dopo un periodo di ferie all'aria aperta porta con sé nervosismo, facile irritabilità, sbalzi di umore, calo della concentrazione e dell’attenzione "allora ci si deve interrogare", spiega Bondi. "Se siamo molto stanchi al rientro significa che in vacanza non ci siamo riposati. Vanno bene le serate con amici e familiari, giusto concedersi uscite fino a tardi, purché lo si faccia ogni tanto. Guai a stravolgere le nostre abitudini, dal buon sonno all'alimentazione sana. Dobbiamo avere più cura di noi tutto l'anno, quindi evitare di imbattersi in vacanze più faticose e impegnative del nostro lavoro".

Per tornare alla routine di sempre senza fatica, "è bene rientrare al lavoro con gradualità, affrontare gli impegni al 'rallentatore' e con moderazione - raccomanda l'esperta - fare le cose con calma è un'ottima difesa contro ansia e stress. Quindi staccare dall'ufficio un attimo prima per concedersi una passeggiata, fare attività fisica all'aria aperta. No a full immersion, insomma, non è necessario caricarsi di troppo lavoro. Piccoli gesti, così come riprendere il ritmo del sonno, mangiare bene e in modo sano, stare a contatto con la natura proprio come abbiamo fatto in vacanza" conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Estate ansia da rientro psichiatra 'per il post vacanze prima regola è gradualità Sip Società italiana psichiatria
Vedi anche
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo
Pippo Baudo, Giucas Casella: "Mi ha insegnato a essere sempre vero" - Video
"Grazie Pippo", l'omaggio della Rai a Baudo - Video
Catturato il latitante Tommaso Morra: tentò di assaltare caveau Mondialpol di Calcinato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza