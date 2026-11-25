La farmaceutica Boehringer Ingelheim investirà 160 milioni di euro nei prossimi 5 anni nello stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo. E' l'annuncio del piano industriale presentato a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prevede la produzione di almeno 3 nuovi principi attivi farmaceutici e l'ammodernamento degli impianti, con interventi dedicati anche a digitalizzazione e sostenibilità. Lo stabilimento, che conta circa 320 dipendenti diretti, ha registrato nel 2025 un export di circa 263 milioni di euro.