Farmaceutica: Carugi (Farmindustria) 'meno barriere su plasma, materia prima critica' 

Chiediamo di "raggiungere una maggiore partnership con i nostri stakeholder. Alle istituzioni chiediamo un impegno concreto: rimuovere le barriere che oggi limitano l'allocazione delle risorse e dei plasmaderivati in Italia. È essenziale riconoscere il plasma come materia prima critica e i plasmaderivati come farmaci essenziali, da garantire in modo stabile e sicuro all'interno del Servizio sanitario nazionale". Così Francesco Carugi, presidente Gruppo Emoderivati Farmindustria partecipando al digital talk promosso da Adnkronos sulla disponibilità di plasma in Italia, materia prima preziosa, riconosciuta "critica" dall'Organizzazione mondiale della Sanità.