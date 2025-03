Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘comparto locomotiva economia italiana’

“I dati Istat più recenti ci mettono al primo posto nell'export: raggiunti 54 miliardi nel 2024, con una crescita del 9,5%. Quindi, siamo la locomotiva dell'economia del Paese, impensabile fino a cinque o dieci anni fa. Il segreto è l'innovazione”. A dirlo il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, parlando del valore della spesa sanitaria e di quella farmaceutica per la crescita del Paese, all’Inventing for Life Health Summit - Investing for Life: la salute conta!, organizzato a Roma da Msd Italia.