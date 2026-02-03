circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaceutica, Gemmato: "In Testo unico cambio canale distributivo migliora accesso cure"

03 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il cambio di canale distributivo, che verr? compendiato ulteriormente all'interno del testo unico sulla legislazione farmaceutica, prevede lo spostamento della distribuzione dei farmaci dalla diretta, cosiddetta, ovvero negli ospedali, nelle farmacie pubbliche, private e convenzionate, ovvero nelle farmacie sotto casa. Cosa significa questo? Maggiore prossimit?, miglior accesso al farmaco, migliore aderenza terapeutica, migliore compliance terapeutica. Un paziente che aderisce meglio alla cura, alla terapia, evidentemente sta meglio, non si ospedalizza, fa risparmiare le casse dello Stato, quindi contribuisce a rendere sostenibile il nostro Sistema sanitario nazionale pubblico". Cos? Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervenendo al digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini', promosso da Adnkronos, in collaborazione con Egualia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza