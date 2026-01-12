circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaceutica: Jens Pii Olesen alla guida di Novo Nordisk Italia

Dal 1° gennaio ha assunto il ruolo di General manager

Jens Pii Olesen
Jens Pii Olesen
12 gennaio 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jens Pii Olesen è il nuovo General manager di Novo Nordisk Italia. Lo rende noto l'azienda. Olesen, 57 anni, nato e cresciuto in Danimarca, sposato con due figli, si è laureato presso la facoltà di Economia alla Copenaghen Business School per poi seguire corsi executive alla Harvard Business School. Ha accettato questa nuova sfida dopo più di 25 anni di carriera in Novo Nordisk e porta nell’affiliata italiana una leadership esperta orientata all’innovazione con una visione strategica, esperienza nel lancio di prodotti e comprovata capacità di guidare crescita e trasformazione.

Ha iniziato il suo percorso professionale in Novo Nordisk nel 2000 come Product Manager Diabetes nella sede svedese, per poi ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità a livello regionale e globale, di cui tre come General manager. Nel suo più recente ruolo di Head of Cardio Metabolic Marketing in International Operations, ha ristrutturato con successo l’approccio di marketing per obesità e diabete e ha istituito un solido processo di pre-lancio e lancio, velocizzando le immissioni sul mercato. Precedentemente ha guidato la Turchia come General Manager, accelerando la crescita delle vendite e aumentando la redditività dell’affiliata. Prima ancora, nella divisione statunitense a Princeton, si è occupato di Market Development e Market Access.

La nuova guida della sede italiana di Novo Nordisk conferma ancora una volta il ruolo strategico che l’Italia gioca nella visione del gruppo danese a livello internazionale, e consolida l’obiettivo di voler essere un’azienda farmaceutica partner del sistema promuovendo la salute con azioni concrete e creando valore aggiunto nel Paese attraverso la ricerca, l’innovazione e la sostenibilità ambientale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Farmaceutica Jens Pii Olesen alla guida di Novo Nordisk Italia
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza