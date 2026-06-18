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Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), 'due nuove indicazioni per acalabrutinib'

18 giugno 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con l'approvazione" al rimborso "di acalabrutinib in combinazione con venetoclax si offre ai pazienti con leucemia linfatica cronica una terapia orale con una durata fissa di tempo - 14 cicli, distribuiti in circa 14 mesi - con effetti collaterali che sono limitati, limitando quella parte di rischio cardiovascolare che per questa tipologia di pazienti è sicuramente rilevante". Inoltre, "nel linfoma mantellare, dopo anni possiamo offrire un'opzione che cambia la storia naturale della malattia, associata a un minor rischio di eventi avversi e a una buona qualità di vita". Lo ha detto Paola Morosini, Medical Affairs Head Oncology di AstraXeneca, all'incontro con la stampa sulle nuove frontiere del trattamento dei tumori linfatici.

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