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Farmaceutica: presentato a Roma lo Studio di impatto di Roche in Italia

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06 novembre 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
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Sono dati che evidenziano il modo in cui gli investimenti in innovazione riescono a produrre benefici che vanno oltre il perimetro del comparto quelli emersi dello Studio di impatto di Roche in Italia, realizzato con PwC e presentato a Roma: ogni euro di valore aggiunto generato sul territorio ne produce 2,8 per il Paese, con oltre 3 mila posti di lavoro sostenuti lungo la filiera e 94 milioni di risparmi per la sanità pubblica grazie alla ricerca clinica. Un'analisi che mette in luce come le attività dell'azienda generino 718 milioni di euro di impatto sul Prodotto interno lordo, coinvolgendo oltre 1.300 fornitori italiani, per il 78% piccole e medie imprese.

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