Farmaceutica: Renoldi Bracco, 'diagnostica e terapie evolvono insieme per la prima volta'

"Oggi, per la prima volta, l'evoluzione diagnostica va di pari passo con quella delle terapie perché, muovendoci sempre più verso una medicina personalizzata, esistono degli strumenti diagnostici in grado di restituire un ricco contenuto di informazioni rilevanti per quanto riguarda la clinica. Grazie a questa ricchezza di dati e informazioni, si ottiene una conoscenza che consente di avvicinarsi molto di più al paziente dal punto di vista dell'impostazione della terapia, ma anche nel follow-up. Come Bracco, siamo molto attenti a questa evoluzione e guardiamo allo sviluppo di nuove molecole estremamente specifiche e all'utilizzo di intelligenza artificiale come 2 fattori che insieme possono dare un contributo unico a migliorare la cura dei pazienti". Lo ha detto Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e Ceo di Bracco Imaging, al Bracco Innovation Day 2026, svoltosi al Mind - Milano Innovation District.