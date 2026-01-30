circle x black
Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini - Diretta dalle ore 12

Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini
30 gennaio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
Riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo decisamente complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall'altro dell'invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell'incidenza delle malattie croniche. Sono i temi al centro del digital talk "Verso la nuova legislazione farmaceutica.

Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini", promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia, che dà voce ai protagonisti della riforma: Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e promotore del disegno di legge per il nuovo Testo unico della legislazione farmaceutica; Stefano Collatina, presidente Egualia; Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

