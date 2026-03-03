circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaci, a Roma 'Road to Immunity' per una strategia delle prevenzione contro Rsv

sponsor

03 marzo 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Le malattie respiratorie rappresentano una delle principali sfide per il sistema sanitario. Prevenire l'infezione da virus respiratorio sinciziale (Rsv) nei più piccoli, ad esempio, riduce non solo il rischio di ricoveri per bronchiolite, ma anche delle complicanze a lungo termine come broncospasmo e asma.  L'evoluzione dello scenario epidemiologico e il valore delle nuove soluzioni preventive, dai vaccini innovativi agli anticorpi monoclonali a lunga durata d'azione, sono i temi del dibattito degli esperti, riuniti a Roma, all'evento 'Road to Immunity' organizzato da Sanofi, dedicato al ruolo della prevenzione nelle malattie respiratorie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza