Farmaci: Aceti (Salutequità) 'su plasmaderivati un'alleanza tra stakeholder'

22 ottobre 2025 | 14.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci sono molte aree su cui lavorare: promuovere la cultura della donazione; accelerare l'approvazione del Piano nazionale per l'autosufficienza del sangue, monitorare i sistemi di controllo delle Regioni, e dalla parte inoperosa lavorare sul payback. Questo, nato come misura temporanea di bilancio, oggi può disincentivare il sistema e renderlo più fragile. Anche per questo è necessario creare un'alleanza tra tutti gli stakeholder per garantire la certezza delle cure, la continuità, l'autosufficienza del Paese e l'equità di accesso. Credo che ci sia un terreno comune su cui tutti devono lavorare insieme, e che la legge di Bilancio sia il primo banco di prova". Così Tonino Aceti, presidente Salutequità partecipando oggi al digital talk dedicato alla questione della disponibilità di plasma in Italia, promosso da Adnkronos.

