Farmaci,  Altini (Simm): 'difendere Ssn e consentire equo accesso a cittadini'

"Oggi abbiamo parlato di dati: dobbiamo difendere il Sistema sanitario nazionale e consentire ai cittadini di avere un'equa risposta in termini farmacologici. Il fatto che alcune informazioni siano disponibili in sede centrale, quindi Aifa - Agenzia italiana del farmaco – ed Ema, e non siano utilizzabili dalle Regioni, mina questa traiettoria. Il lavoro che abbiamo fatto oggi è mettere in connessione le Istituzioni, regionali e nazionali, per aumentare il valore competitivo del sistema Paese e per rispondere in modo omogeneo ai bisogni dei cittadini". Lo ha detto Mattia Altini, presidente Simm (Società italiana di leadership e management in medicina) commentando dei dati emersi dallo studio dell'università del Piemonte orientale sull'efficienza del sistema di scambio d'informazioni tra Aifa e Regioni, presentato al convegno nazionale 'Dati da Aifa a Regioni: Flussi informativi a supporto delle politiche regionali e possibili modelli di integrazione di dati e informazioni fra Aifa e Regioni', tenutosi a Roma.