circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaci, Collatina (Egualia): "Nelle piattaforme d'acquisto regionali non pi? gare al ribasso"

03 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Quest'anno ? stata introdotta la possibilit?, da parte delle piattaforme d'acquisto regionale di effettuare gare non pi? al massimo ribasso ma con criterio di multi-aggiudicatario. Questo ? particolarmente importante perch? questo consente alle industrie di fare una pianificazione delle allocazioni di farmaci da portare sul territorio. ". Lo ha detto Stefano Collatina, presidente Egualia in occasione del digital talk dedicato alla riforma in atto nella legislazione farmaceutica, che ha promosso il confronto tra istituzioni, industria e cittadini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza