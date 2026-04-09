Farmaci: Rosati (Gsk Italia), 'orgogliosi di produrre in Italia terapia innovativa per mieloma multiplo'

"Gli Adc (Antibody-drug conjugates) sono l'ultima frontiera dell'oncologia. Nell'ambito del mieloma multiplo, Gsk è la prima - ed oggi unica - azienda ad aver sviluppato un farmaco di questo tipo: il belantamab mafodotin, disponibile per i pazienti sin dalla prima recidiva. Siamo onorati di dire che questo farmaco viene prodotto in Italia, nel nostro sito di Parma". Così Maria Sofia Rosati, direttore medico di Gsk Italia, partecipando, oggi a Roma, a 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', l'incontro promosso dalla farmaceutica e Adnkronos. Un appuntamento realizzato con il patrocinio di Farmindustria.