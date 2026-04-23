Farmaci: successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre città

Dopo la fase pilota avviata nel 2024, il progetto Remed di Novo Nordisk, in collaborazione con Anci, cresce: nel 2026 comprende 6 regioni, 14 città e oltre 680 farmacie coinvolte. L'obiettivo è arrivare a una copertura capillare entro la fine del 2027. L'iniziativa - che consiste nella trasformazione di penne monouso per le terapie delle persone con diabete e con obesità in oggetti di uso comune, come sedie e complementi d'arredo - si inserisce nella strategia globale "Circular for Zero" che punta a ridurre a zero l'impatto ambientale entro il 2045 attraverso riduzione dei consumi, riciclo dei rifiuti e riprogettazione dei prodotti lungo la filiera "dalla produzione al paziente". I risultati della fase pilota italiana di Remed sono stati illustrati nel corso di un incontro a Roma, in occasione della Giornata mondiale della Terra.