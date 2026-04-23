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Farmaci: successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre città

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23 aprile 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la fase pilota avviata nel 2024, il progetto Remed di Novo Nordisk, in collaborazione con Anci, cresce: nel 2026 comprende 6 regioni, 14 città e oltre 680 farmacie coinvolte. L'obiettivo è arrivare a una copertura capillare entro la fine del 2027. L'iniziativa - che consiste nella trasformazione di penne monouso per le terapie delle persone con diabete e con obesità in oggetti di uso comune, come sedie e complementi d'arredo - si inserisce nella strategia globale "Circular for Zero" che punta a ridurre a zero l'impatto ambientale entro il 2045 attraverso riduzione dei consumi, riciclo dei rifiuti e riprogettazione dei prodotti lungo la filiera "dalla produzione al paziente". I risultati della fase pilota italiana di Remed sono stati illustrati nel corso di un incontro a Roma, in occasione della Giornata mondiale della Terra.

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