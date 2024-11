Firenze saluta il CardioBreast Dragon Boat Festival: sport, prevenzione e speranza per le donne operate di tumore al seno

Sabato 16 novembre, il Lungarno di Firenze è stato teatro dell’ultima tappa della terza edizione del CardioBreast Dragon Boat Festival, evento simbolo di rinascita per le donne operate di tumore al seno. Le "pink paddlers" hanno gareggiato in una sfida amichevole sul fiume Arno, dimostrando come lo sport possa rappresentare un potente strumento di riabilitazione fisica e psicologica. La manifestazione, nata nel 2022 da un’iniziativa dell’ Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari (INRC) con la collaborazione della Federazione Italiana Dragon Boat (FIDB) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia, ha offerto screening cardiologici gratuiti al pubblico, ribadendo l’importanza della prevenzione oncologica e cardiovascolare.